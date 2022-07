Und genau das ist Russlands Strategie, schreibt Sergej Vakulenko, ehemaliger Gazprom-Mitarbeiter und unabhängiger Experte für Energiepolitik, für den Think Tank Carnegie. "Wenn die Speicher nicht voll sind, wird es einfach zu wenig Gas geben, um durch den Winter zu kommen." Laut Vakulenko wird es daher entweder zu ökonomischen und politischen Krisen in den europäischen Ländern kommen oder die europäischen Staaten machen Eingeständnisse an Moskau – was Putin in die Karten spielen würde. "Diese Strategie funktioniert jedoch nur, wenn die Gasspeicher der EU minimal gefüllt sind," so Vakulenko.