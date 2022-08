Dazu wäre am Donnerstag eine Gelegenheit gewesen. Scholz hatte eine Leugnung des Holocausts von Palästinenserpräsident Abbas am Dienstag nicht widersprochen und erst nachträglich seine Empörung kundgetan. Was er auch an diesem Donnerstag in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Jair Lapid wieder tat. Und gut jetzt?