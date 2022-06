Am niederländischen Handelsplatz TTF kostete im Juli zu lieferndes Erdgas am Mittwoch pro Megawattstunde rund 129 Euro. Am Montag vor einer Woche, also vor der Drosselung, hatte der Preis noch bei 83,40 Euro gelegen. Zum Vergleich: Verträge waren in der Vergangenheit oft mit 20 bis 30 Euro abgeschlossen worden.