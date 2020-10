Gauck: "Die Wirklichkeit hat immer Pech"

...wurde 1940 in Rostock geboren. Da er sich weder den Jungen Pionieren noch der FDJ anschloss, erhielt er in der DDR keinen Studienplatz für Germanistik, um Journalist werden zu können. Stattdessen studierte er protestantische Theologie und arbeitete als Pastor in Rostock. Von 1991 bis 2000 war er Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. 2012 wählte ihn die Bundesversammlung zum 11. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland.



Bildquelle: Christophe Gateau/dpa