Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern vor. Hintergrund der Ermittlungen sind mutmaßlich aus Aserbaidschan stammende Gelder, die an Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) geflossen sein sollen, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft hieß. In PACE war auch Strenz vertreten. Zwischen 2008 und 2016 sollen rund vier Millionen Euro über britische Briefkastenfirmen und baltische Konten an den Ex-Abgeordneten geflossen sein.