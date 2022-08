In den Sozialen Medien schlug der Fall der verletzten Rahaf schnell hohe Wellen. Ein Video von ihr aus dem Krankenhaus wurde zehntausendfach geteilt - meist mit dem Verweis, Israel sei verantwortlich. Nach Informationen der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu schaltete sich sogar Präsident Recep Tayyip Erdogan ein und stellte am 9. August eine Behandlung in der Türkei in Aussicht. Auch die in Gaza regierende radikalislamische Hamas gab dazu ein offizielles Statement heraus, worin sie die "zionistische Aggression im Gazastreifen" für Rahafs Verletzungen verantwortlich machte.