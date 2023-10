Zivilisten in Gaza : "In einem Albtraum aufgewacht"

Jetzt hält sich die Palästinenserin mit 70 anderen vertriebenen Verwandten in einem Haus in Chan Junis auf, und jeder Tag beginnt mit der Sorge, wie man an Brot für die vielen Kinder in dieser Großfamilie kommen kann. Abu Scharechs zwei Söhne, fünf und zehn Jahre alt, leben meistens von Bohnen aus der Büchse. Wasser ist rationiert - gerade mal 300 Milliliter pro Person am Tag. Und nachts herrscht in der Bleibe völlige Dunkelheit.