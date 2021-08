Bei Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten am Grenzzaun zum Gazastreifen sind Dutzende Menschen verletzt worden. 41 Palästinenser seien durch scharfe Munition verwundet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza an diesem Samstag mit. Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger befänden sich in kritischem Zustand. Wie die Armee mitteilte, wurde ein israelischer Grenzpolizist von aus dem Gazastreifen kommender scharfer Munition getroffen und befindet sich ebenfalls in kritischem Zustand.