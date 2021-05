Laut einem Bericht der Zeitung "Colorado Springs Gazette" fand die Polizei in einem Wohnwagen sechs tote Erwachsene und einen schwer verletzten Mann, der später in einem Krankenhaus starb. Der mutmaßliche Schütze war der Freund eines weiblichen Opfers. An der Geburtstagsfeier nahmen Freunde, Angehörige und Kinder teil.