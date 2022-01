Nach dessen Befreiung durch die Rote Armee kam ihre Familie zunächst in ein Flüchtlingslager. 1946 wanderte die Familie in die USA aus und ließ sich in New York nieder. Sie arbeitete in der medizinischen Forschung. 1986 veröffentlichte sie ihre Kindheitserinnerungen und machte es sich zur Aufgabe, Kindern und Jugendlichen von ihrem Überleben zu berichten.