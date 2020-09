Schäuble prangert das "vergiftete gesellschaftliche Klima" im Land an, die "Hetzjagden" in Sozialen Medien, die "unerträgliche Verrohung". Er nimmt auch die Abgeordneten in die Pflicht: "Gewählte Repräsentanten stehen in der besonderen Verantwortung, sich von extremistischen und rassistischen Ausfällen nicht nur verbal zu distanzieren, sondern deren Urheber konsequent dort zu verorten, wo sie stehen: jenseits jedes bürgerlichen Anstands und außerhalb unserer demokratischen Ordnung. Hass und Hetze sind keine politische Haltung."