Der "chronische Antisemitismus" und der Nationalismus sei überall eine Gefahr in Europa, sagt Rivlin. Man stehe zwar nicht "an der Schwelle einer neuen Shoa". Aber wenn Deutschland daran scheitere, den Antisemitismus einzudämmen, dann würden es vermutlich auch andere nicht schaffen: "Wenn Juden an dem Ort, von dem der Holocaust ausging, nicht frei leben können, können sie nirgendwo in Europa ohne Angst leben", sagt Rivlin. Deswegen dürfe Deutschland in diesem Kampf nicht aufgeben. "Deutschland darf hier nicht versagen."