Journalismus unter Druck - Appell an die EU

Serbien will in die EU aufgenommen werden - die EU könne immerhin aufmerken, wenn Veränderungen auf dem serbischen Fernsehmarkt nicht im Einklang seien mit Europäischen Standards, meint Veljanovski. Die EU-Kommission sagt, man beobachte, was die Veränderungen auf dem serbischen Fernsehmarkt für die Pressefreiheit in Serbien bedeute.