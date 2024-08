Kremlkritiker Kara-Mursa: Dank an Scholz - Kampf gegen Putin

"Ich fühle mich wie im Film: Gestern war ich noch in Haft, und heute bin ich am schönen Ufer des Rheins in Bonn", beschrieb Kara-Mursa seinen Gefühlszustand nach seiner Freilassung. "Das ist alles sehr surreal." Er erzählte, dass er sich geweigert habe, ein Gnadengesuch an Putin zu richten. Er habe den Kremlchef vielmehr noch einmal deutlich als Mörder und Kriegsverbrecher bezeichnet und sei dann nachts abgeführt worden. "Ich dachte, ich werde erschossen."