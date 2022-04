Eine Frage, die sich Geflüchtete und ihre Gastfamilien dabei stellen: Wie lange funktioniert diese Übergangslösung? Denn Wohnraum ist knapp und die Verteilung der Menschen in andere, weniger ausgelastete Kommunen ist in vielen Fällen wegen Wohnsitzauflagen schwierig: Sind Ukrainer*innen einmal in einer Stadt gemeldet - sei es in einer Notunterkunft oder bei einer Familie - und auf Sozialleistungen angewiesen, können sie nicht einfach in eine andere Stadt umziehen.