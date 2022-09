Ukrainische Streitkräfte sind in den letzten fünf Tagen an einigen Stellen bis zu einer Tiefe von 70 Kilometern in die russischen Linien eingedrungen und haben über 3.000 Quadratkilometer Territorium erobert - mehr Territorium, als die russischen Streitkräfte bei all ihren Operationen seit April erobert haben, berichtet das Institute for the Study of the War (ISW) in seiner Lageanalyse.