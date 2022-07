Am 10. Juli stellte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Reznikow Pläne für eine "Millionenarmee" (eine Armee mit einer Truppenstärke von einer Millionen Soldaten) vor, die mit westlichen Waffen ausgerüstet ist und mit der die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete in einer großen Gegenoffensive zurückerobern will. Das Interview des Ministers mit der britischen Zeitung "The Times", in der er die Pläne präsentierte, fand großen Widerhall.