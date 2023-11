Angehörige der von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen entführten Geiseln haben ihre Forderung an die israelische Regierung nach einem Treffen erneuert. "Schaut uns in die Augen und sagt etwas", forderten mehrere Vertreter der Familien am Freitagabend bei einer Demo in Ein Hemed westlich von Jerusalem. Es sei ihr Recht zu erfahren, wo genau die Geiseln seien und was die Regierung unternehmen wolle.