Ein von Russland installierter Statthalter in der Region Cherson, Kirill Stremoussow, gab in einer Videoerklärung am Montag zu, dass die ukrainischen Streitkräfte "ein bisschen tiefer" durchgebrochen seien. "Alles ist unter Kontrolle", insistierte er jedoch: Russlands "Verteidigungssystem funktioniert" in der Region. Jüngst hatte die Ukraine in der Stadt Lyman in der Region Donezk wieder die volle Kontrolle übernommen.