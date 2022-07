Tautz: Man kann sich das so vorstellen: Es gibt einen binären Schalter, der in der frühen Entwicklung, in der embryonalen Entwicklung, gedrückt wird, damit werden die primären Geschlechtsmerkmale entschieden und unterschiedlich ausgeprägt. Aber von dem binären Schalter bis hin zu dem, was das Geschlecht dann wirklich ausmacht, und auch die Verhaltensstrategien der Geschlechter bestimmt, passiert noch so viel.