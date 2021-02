Von weiblicher Genitalverstümmelung sind auch in Deutschland zehntausende Mädchen und Frauen betroffen. Oft werde die Genitalverstümmelung während der Ferienzeiten in den Herkunftsländern durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung des Bundesfamilienministeriums. Ein neuer Schutzbrief, den Ministerin Franziska Giffey jetzt vorgestellt hat, soll sie davor bewahren.