"I can't breathe" - "Ich kann nicht atmen" - dies waren die letzten Worte des Afroamerikaners George Floyd. Er wurde vor genau einem Jahr bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota getötet. Am heutigen Dienstag werde US-Präsident Joe Biden Angehörige des Opfers in Washington treffen, teilte das Weiße Haus mit. Die Zusammenkunft werde hinter verschlossenen Türen geschehen, um "eine echte Konversation" zu ermöglichen.