Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis, kam es zu weiteren Unruhen in mehreren US-Großstädten: In Atlanta griffen Protestler das Gelände der Zentrale von CNN an. Aktivisten zerschlugen Fensterscheiben des Nachrichtensenders, mindestens ein Polizeiauto ging in Flammen auf.