Unter den Demonstranten in Kreuzberg waren auch Familien und Kinder. Sie zeigten Plakate mit Slogans wie "Justice for George Floyd" und "Being black is not a crime". Zuvor war ein "Gedenkmarsch gegen rassistische Polizeigewalt in den USA" zum Brandenburger Tor gezogen, laut Polizei schlossen sich rund 200 Menschen an. Die Protestzüge in Berlin verliefen friedlich, auch in München gab es keine Zwischenfälle.