Raphael Warnock wird erster schwarzer Senator Georgias.

Der neue Senator aus Georgia wuchs als elftes von zwölf Kindern in Savannah, Georgia, in Sozialwohnungen auf. Beide Elternteile waren Pastoren in Pfingstgemeinden. Auch er leitete 15 Jahre lang eine Kirche in Atlanta - und zwar die, in der einst der prominente schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. predigte. Bei der Stichwahl in Georgia konnte sich der Demokrat Prognosen der US-Medien zufolge gegen die republikanische Senatorin Kelly Loeffler durchsetzen.