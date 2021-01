Es ist ein historisches Ergebnis: Georgia schreibt Geschichte mit dem ersten schwarzen Senator für diesen Bundesstaat, der über viele Jahrzehnte republikanisch dominiert war. Der Sieg von Ralph Warnock, dem Pastor der Ebenezer Baptist Church in Atlanta, in der einst Martin Luther King predigte, zeigt den Umbruch, in dem sich Amerika befindet. Und mir gefällt der Gedanke, dass nun wieder mal ein Geistlicher der Politik in Washington die Leviten liest.