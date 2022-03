In den 2000ern näherte Georgien sich EU und NATO an. Das Ziel, Mitglied der EU zu werden, ist in der georgischen Verfassung festgeschrieben - ähnliche wie in der Ukraine. "Russland hat sich damals um separatistische Bewegungen innerhalb Georgiens bemüht, um Georgien die Territorien Abchasien und Südossetien zu entreißen und damit in einen permanenten territorialen Konflikt zu bringen, der eine Aufnahme in die NATO unmöglich macht", erklärt der österreichische Russland-Experte Gerhard Mangott.