Einige der russischen Migranten entgingen so auch einer Strafverfolgung in ihrer Heimat, die ihnen wegen ihrer oppositionellen Tätigkeit oder kritischer Äußerungen zu dem Krieg drohte. Was dazu führte, dass Georgien in den letzten Monaten zu einem der Zentren der russischen Opposition wurde. So hat in dem Land auch der bekannte populäre Oppositionssender TV Rain seine neue Heimat gefunden.