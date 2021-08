Gesamtmetall-Präsident erwartet Rente mit 70

Der Sozialverband VdK forderte dagegen eine abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren. Wer in einem Beruf mit hoher Belastung arbeite, etwa auf dem Bau, in der Logistik oder in der Altenpflege, lebe im Schnitt deutlich kürzer, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele in Berlin zur Begründung.