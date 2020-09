Es hat länger gedauert als geplant, aber jetzt steht das Kohleausstiegsgesetz - am Mittwoch brachte das Bundeskabinett den Entwurf in Berlin auf den Weg. Nun ist der Bundestag gefragt. Bis Mitte des Jahres soll alles in trockenen Tüchern sein, damit dann auch das Gesetz zu den Milliarden-Hilfen für die Kohleregionen in Kraft treten kann.