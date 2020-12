Ab dem 1. Januar wird pro ausgestoßener Tonne CO2 ein Betrag in Höhe von 25 Euro fällig. Ein Liter Benzin beispielsweise verteuert sich laut Bundesumweltministerium somit um 7 Cent. Denn die Unternehmen, die fossile Rohstoffe in den Verkehr bringen, dürfen die ihnen entstehenden Mehrkosten an die Verbraucher weitergeben. Die CO2-Bepreisung soll schrittweise auf 55 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2025 steigen.