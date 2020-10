Die meisten Upload-Filter verarbeiten illegale Inhalte nur in einer "gehashten" Version. Hashing bezeichnet einen technischen Prozess, bei dem Inhalte wie Fotos und Videos in eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen verwandelt werden. Jeder Inhalt hat dabei einen speziellen Code. Neue Uploads werden dann gegen eine lange Liste von Hash-Werten all jener Inhalte abgeglichen, die nicht zulässig sind - und im Bedarfsfall direkt gesperrt.



Hashing funktioniert nur in eine Richtung. Aus der Abstraktion kann niemand das Ursprungsmaterial herstellen. Das erhöht die Sicherheit und verhindert, dass Kopien der Gewalt-Videos an die Öffentlichkeit gelangen. Sicherheitsbehörden vermeiden es so, den Plattformbetreibern selbst Kopien etwa kinderpornografischer Inhalte aushändigen zu müssen. Problematisch kann es sein, wenn eine solche Inhaltsdatenbank sich etwa durch maschinelles Lernen selbst erweitern soll. Dann kann es schnell dazu kommen, dass eigentlich unbedenkliche Inhalte blockiert werden.



Nils Metzger/ Robert Meyer