Und es gibt im Übrigen in der SPD eine klare gemeinsame Haltung, dass wir die sogenannten Identitätskonflikte - also: Wozu gehöre ich? Was bin ich? - nicht getrennt von den konkreten, materiell-sozialen Konflikten sehen dürfen. Jeder, der seine Arbeit verliert, hat ein beschädigtes Selbstwertgefühl. Jeder, der in eine Ecke gedrängt wird, ist in seinem Recht auf Chancengleichheit gestört.