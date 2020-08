Mehr als eine Woche nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut besucht Außenminister Heiko Maas (SPD) heute den Ort der Katastrophe. Bei dem eintägigen Aufenthalt in der libanesischen Hauptstadt will Maas über wirtschaftliche Hilfe für das Land am Mittelmeer sprechen und gleichzeitig für Reformen werben, die auch von vielen Libanesen gefordert werden.



"Das Land braucht jetzt einen kraftvollen Aufbruch und es braucht tiefgreifende wirtschaftliche Reformen", sagte Maas vor seinem Abflug aus Berlin. "Nur so wird der Libanon seine Jugend für eine gute Zukunft gewinnen, nur so wird das nötige Vertrauen aufgebaut."