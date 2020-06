In der Corona-Krise sei der Schutz der sozial Schwächeren für die Bundesregierung sehr wichtig, betont der Minister. In Deutschland habe jedermann seit Beginn der Pandemie Zugang zum Testen, das sei in vielen anderen Ländern nicht der Fall. In den USA hätten Menschen ohne Krankenversicherung lange Zeit keine Chance auf einen Test gehabt. "Wir haben ein klares Prinzip", sagt Spahn, "jeder in Deutschland, egal wie der soziale Status ist, hat Zugang zu medizinischer Versorgung". "Das finde ich schon wichtig."