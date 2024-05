Juli Zeh: "Das sind keine Angriffe auf die Demokratie"

Juli Zeh wurde 1974 in Bonn geboren. Nach dem Abitur studierte sie Jura in Passau und Leipzig mit den Schwerpunkten Völkerrecht und Nation Building. 1998 legte sie in Leipzig das Erste, 2003 das Zweite Juristische Staatsexamen ab. 2010 promovierte sie in Saarbrücken zum Thema "Übergangsrecht". 2018 wurde sie zur ehrenamtlichen Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg gewählt. Im selben Jahr wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.Noch während ihres Studiums belegte Zeh Vorlesungen am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, ihr Diplom erhielt sie im Jahr 2000. Ihr Debüt-Roman "Adler und Engel" erschien 2001 und wurde bis heute in 35 Sprachen übersetzt. Danach publizierte sie in regelmäßiger Folge Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke. Für ihr Werk wurde Zeh vielfach ausgezeichnet. Ihr hochgelobter Gesellschaftsroman "Unterleuten" (2016) stand über ein Jahr auf der "Spiegel"-Bestsellerliste und wurde 2020 verfilmt. Ihre jüngsten Romane sind "Corpus Delicti" (2020), " Über Menschen " (2021) und "Zwischen Welten" (2023).