Miriam (Name von der Redaktion geändert) ist eine mutige junge Frau. Sie arbeitet in Deutschland als Journalistin, teilt ihre Artikel auch gerne über Social Media. Sie ist assyrische Christin mit türkischem Pass und setzt sich in ihren Beiträgen kritisch mit der türkischen Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan auseinander. Und sie wird bedroht.