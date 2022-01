Wann im Bundestag das Gewissen zählt

Per Gesetz sind die Abgeordneten im Bundestag bei jeder Frage ausschließlich ihrem Gewissen verpflichtet. In der parlamentarischen Praxis herrscht jedoch in den meisten Fragen ein Fraktionszwang. Das bedeutet, Abgeordnete schließen sich der Mehrheitsmeinung ihrer Fraktion an, über die zuvor diskutiert wurde.



In einigen Fragen wird dieser inoffizielle Fraktionszwang aufgehoben. In der Vergangenheit war das zum Beispiel beim Thema Organspende, bei der Abstimmung über die Ehe für alle und beim Thema Sterbehilfe der Fall. In diesem Jahr soll auch über die Impfpflicht gegen das Coronavirus ohne Fraktionszwang abgestimmt werden.



Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung