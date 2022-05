Kein Tag vergeht, an dem Debra nicht daran denken muss. Auch, weil der Mann, der sie töten wollte, eigentlich gar keine Waffe hätte besitzen dürfen. 2011 wollte er eine kaufen und bestand wegen psychischer Probleme den Hintergrund-Check nicht. Also recherchierte er Online, fand eine Anleitung, bestellte die Teile, steckte sie zusammen. Fertig war die "Ghost Gun". So einfach geht das, in einem Land, dessen Waffen-Hunger weiter steigt. Im letzten Jahr wurden in den USA knapp 21 Tausend Menschen durch Schusswaffen getötet. So viele, wie nie zuvor.