Vergangenen November 2020 startete die FU Berlin dann eine erneute Überprüfung. Giffey kündigte an, den Doktortitel künftig nicht mehr zu tragen. Nach langen Diskussionen um die Doktorarbeit legte sie im Mai schließlich ihr Amt als Bundesministerin nieder. An ihrer Spitzenkandidatur in Berlin hält sie aber fest.