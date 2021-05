Denn in vier Monaten wird gewählt. Im Bund, aber am gleichen Tag auch in Berlin, wo Giffey Spitzenkandidatin der SPD ist und Regierende Bürgermeisterin werden will. Daran hält sie auch fest: "Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit all meiner Kraft auf meine Herzenssache." Ihre Chancen sind im Moment allerdings ähnlich überschaubar wie die Aussichten die SPD im Bund.