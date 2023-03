Doch in Berlin, so scheint es, will Wegner mit der SPD regieren. Jener SPD, die er im Wahlkampf unbedingt ablösen wollte. Die SPD habe sich die Stadt zur "Beute" gemacht, so Wegner im Wahlkampf. Jetzt redet man von "Schnittmengen", die für eine große Koalition sprechen. Die ist übrigens gar nicht so groß, hat gerade mal 46 Prozent.