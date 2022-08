Ihren 2021 erschienenen Memoiren "Ich bin Giorgia" zufolge wurde ihre Identität zum großen Teil dadurch geprägt, dass sie in einem Arbeiterviertel in Rom aufwuchs. Mit 15 trat sie der Jugendorganisation der italienischen Sozialen Bewegung bei, der neofaschistischen Partei mit dem Flammensymbol. Als sie 31 war, machte Berlusconi sie zu seiner Jugendministerin. Wenig später schlug Meloni ihren eigenen Weg ein, wurde 2012 zur Mitbegründerin der Fratelli d'Italia.

Melonis Partei hat Italiens Waffenlieferungen an die Ukraine nach der russischen Invasion unterstützt, steht auch hinter der Nato. Aber sie kritisiert häufig EU-Regeln als Eingriff in Italiens Souveränität. Im Fall ihres Wahlsieges gibt es Besorgnis über mögliche enge Verbindungen zu den stark rechts stehenden Regierungen in Ungarn und Polen, über ein "Abrutschen der Demokratie" in der EU, so . Meloni beteuert derweil, sie werde sich "heftig jeglichem anti-demokratischen Abdriften widersetzen". Sie selbst sieht ihre Partei als "konservati", nicht als rechtsaußen.