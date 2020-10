Der Weg für EU-Sanktionen gegen Unterstützer des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ist frei. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel zog Zypern in der Nacht sein Veto gegen Strafmaßnahmen zurück. Sie könnten damit in den kommenden Tagen vom Ministerrat beschlossen werden und in Kraft treten.



Mit den Sanktionen will die EU Druck auf die Führung in Belarus aufbauen und ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in dem Land setzen. Dort gibt es seit der Präsidentenwahl im August Streiks und Proteste.