Aber diese Grundidee war in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Ruder gelaufen. Der Wettbewerb um den niedrigsten Steuersatz droht in vielen Staaten, die Steuerbasis zu erodieren und sie immer mehr in die Verschuldung zu treiben. Außerdem ist die rein steuerlich begründete Pro-forma-Verschiebung von Unternehmensteilen in Steueroasen nicht fair, weder gegenüber anderen Staaten noch gegenüber Unternehmen, die solchen Verschiebungen nicht durchführen können. [G20-Finanzminister für globale Mindeststeuer - was das bedeutet]