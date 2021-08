Das Wort "Parlament" bedeutet so etwas wie "Aussprache".

In der Demokratie bedeutet es Volksvertretung.

Abgeordnete sind Vertreterinnen und Vertreter der Parteien.

Sie treffen sich regelmäßig in einem Parlament

und besprechen politische Themen

und wichtige Entscheidungen.

Alle Abgeordneten zusammen sind der Deutsche Bundestag.