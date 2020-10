Schon am Mittwochmorgen hatten sich Tausende vor dem Gerichtsgebäude in Athen versammelt, um auf die Urteilsverkündung zu warten. Laut Polizeiangaben drängten sich mehr als 8.000 Menschen vor dem Gericht. Viele trugen Plakate mit Aufschriften wie "Das Volk will die Nazis im Gefängnis". Hunderte Polizisten waren im Einsatz.