Es ist eine Tragödie, die im Westen kaum bekannt ist, in Osteuropa jedoch das Gorbatschow-Bild und somit auch die letzten Jahre der Sowjetunion geprägt hat. Das zeigt sich auch in den Reaktionen auf den Tod von Gorbatschow in Polen. "Ideell war er wie ein Kollege der Anführer des Prager Frühlings, die vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz sprachen. Er kam aber fast 20 Jahre später an die Macht, als kaum noch jemand an die Ideale des Kommunismus glaubte“, heißt es zwar zunächst versöhnlich im Nachruf der einflussreichen Tageszeitung "Rzeczpospolita".