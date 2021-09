Nach fast sechsjähriger Generalüberholung hat die Marine ihr Schulschiff "Gorch Fock" zurückerhalten. Die Bremer Lürssen-Werft übergab den Dreimaster an diesem Donnerstag in Wilhelmshaven dem Auftraggeber. Die "Gorch Fock" sollte noch am späten Nachmittag mit seiner 120-köpfigen Besatzung in die Nordsee auslaufen. Sie wird am Montag in ihrem Heimathafen Kiel zurückerwartet.