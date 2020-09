Welche Standorte kommen in Deutschland als Atommüll-Endlager in Frage? Am Montag stellt die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) dazu ihren Zwischenbericht vor. Auf der Liste fehlt: der Salzstock Gorleben. Dafür schlägt die BGE nach ZDF-Informationen Standorte in Ton- und Granitgesteinen in Bayern und Baden-Württemberg vor.